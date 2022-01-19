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Бетис — Алавес, twitter.com/RealBetis
19 января 2022, 07:15
В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги севильский Бетис на своем поле сумел добыть уверенную победу над Алавесом, еще в первом тайме трижды поразив ворота соперников.
Обзор матча:
Бетис — Алавес 4:0
Голы: Иглесиас, 11, 41, Каналес, 29, Хуанми, 54
Бетис: Браво — Миранда, Гонсалес (Вильям Карвальо, 71), Песселья, Бельерин — Гуардадо, Родригес, Каналес (Родри, 72), Хуанми, Фекир — Иглесиас (Виллиан Жозе, 71).
Алавес: Пачеко — Дуарте (Хави Лопес, 48), Лагуардиа, Мязга, Агиррегабириа — Риоха, Мойя (Ману Гарсия, 46), Эскаланте (Пина, 46), Джейсон (Тачи, 46) — Мендес, Хоселу (Де Ла Фуэнта, 75).
Предупреждения: Гонсалес, Гуардадо.