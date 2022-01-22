Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 22 тура испанской Ла Лиги Бетис на выезде сумел уверенно обыграть Эспаньол со счетом 1:4.

На гол от Де Томаса на 14 минуте встречи, гости отвечтили двумя взятиями ворот в первом тайме. Авторами голов стали Иглесиас и Родригес.

Во втором тайме "бетикос" забили еще дважды. Сначала на 53 минуте дубль оформил Иглесиас, а на 76 минуте Виллиан Жозе, вышедший на замену, установил окончательный счет на табло.

Эспаньол — Бетис 1:4

Голы: Де Томас, 14 - Иглесиас, 31, 53, Родригес, 36, Жозе, 76

Эспаньол: Диего Лопес, Хиль, Серджи Гомес, Калеро (Давид Лопес, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Эмбарба, 61), Дардер, Морланес (Баре, 69), Мелендо (Морон, 61), де Томас, Пуадо (Вильена, 84).

Бетис: Браво, Сабали, Песселья (Руис, 84), Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес (Гуардадо, 84), Вильям Карвалью (Камараса, 84), Родригес, Хуанми (Тельо, 59), Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 74).

Предупреждения: Песселья (32), Хуанми (43), Морланес (60), Иглесиас (64), де Томас (79), Вильям Карвалью (79).

Удаление: Де Томас (81).