Испания

Наставник Барселоны рассказал о настрое своей команды на игру против Алавеса.

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона будет играть в гостях у представителя зоны аутсайдеров — Алавеса.

Алавес — Барселона. Накануне

Главный тренер "блаугранас" Хави накануне данного противостояния рассказал о ситуации внутри своей команды, которая за несколько дней до этого вылетела из Кубка Испании в результате поражения в овертайме от баскского Атлетика (2:3).

"В первом тайме матча на Сан Мамес нам фактически не давали развернуться с мячом, хотя мы стремились увести игру подальше от своих владений. После перерыва ситуация поменялась — мы контролировали ход встречи, но Атлетик качественно прессинговал нас.

Всегда прошу своих полузащитников добиваться преимущества на мяче, так как это позволяет нашей команде раскрывать свои сильные стороны в полной мере. Барселона всегда будет отдавать предпочтение "восьмеркам" против "шестерок", так как футболист должен уметь не только разрушать атаки соперников, но и строить наши собственные.

Все игроки подстраиваются под эти требования, без исключений. На днях, например, тер Штеген здорово отыгрывал с мячом в ногах во время двухсторонки на тренировке.

Мы проанализировали прошлую игру. Думаю, что Атлетик добился своего только за счет высокой интенсивности и их фирменного характера. Мы всегда говорим о том, что нам сейчас не хватает психологии победителей. К чему это может привести, мы увидели в игре Кубка Испании. Против Алавеса мы не будем отходить от выбранной тактики.

Считаю, что если и есть тренер, который понимает, как устроен наш будущий соперник, то это — Хосе Луис Мендилибар. Прекрасный специалист, что он уже неоднократно успел доказать. Сколько ни припомню встречи с его командами, всегда возникали проблемы.

Барселоне все равно предстоит быть настойчивой и защищать то, что мы называем своей текущей идеей и стилем игры. В последних матчах мы не добивались необходимых результатов, поэтому нам надо стиснуть зубы и работать еще более усердно.

Что касается потерь, то, очевидно, все сейчас говорят об Ансу Фати. Мы расстроены и опечалены, потому что не смогли уберечь его от рецидива. Это ужасно тяжело осознавать. Чувствую себя очень плохо на фоне очередной его травмы. Так быть не должно, но нам необходимо идти дальше.

В понедельник мы встретимся с ним, его семьей и лечащими врачами. Будем стараться помочь всем, чем только можем. Наши клубные доктора — лучшие в Испании, поэтому мы возлагаем большие надежды на их работу. Фати нужен нам, это — впечатляющий талант, способный помочь вернуть команду на путь побед. Но сейчас он страдает, поэтому страдаем и мы.

Возвращаясь к нашей игре, мы должны принимать критику и правильно ее трактовать. Фанаты страдают от наших результатов прежде всего, поэтому мы должны их защитить. Верю ли я в успех? Очевидно, что да. Если бы это было не так, я бы уже собрал вещи, и поехал домой. Думаю, что мы стоим на пороге чего-то очень важного.

Подобные неудачи происходили со мной, когда я был футболистом. Сначала, в меня никто не верил, но я сумел пройти через этот период, после чего меня приняли фанаты. Очень трудный момент в карьере каждого.

Больше всего меня беспокоят наши результаты. Неделю ты тренируешься, но на выходных не можешь добиться своего. Так не должно быть, поэтому нам срочно нужен успех. Алавес в чем-то похож на Атлетик по своей системе, но на этот раз мы должны быть более настойчивыми.

Сыграет ли Дембеле? Он тренируется и прекрасно знает, что это зависит только от него самого", — заявил испанский наставник.

Напомним, что матч Алавес — Барселона состоится 23 января, начало в 22:00 по киевскому времени.