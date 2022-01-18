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Мохамед Салах отстал от Лионеля Месси на пять баллов.

Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски набрал 48 победных баллов по итогам голосования за награду лучшему футболиста 2021 года по версии ФИФА.

На втором месте в голосовании The Best оказался нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси — 44 балла, а тройку лучших замкнул Мохамед Салах из Ливерпуля и сборной Египта — 39 баллов.

Следующими в списке были Карим Бензема (Реал и Франция, 30 очков), Нголо Канте (Челси и Франция, 24), Жоржиньо (Челси и Италия, 24), Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед и Португалия, 23), Килиан Мбаппе (ПСЖ и Франция, 16), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити и Бельгия, 11), Неймар (ПСЖ и Бразилия, 10) и Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд и Норвегия, 7).

Ранее сообщалось, что Месси, Левандовски и Роналду вошли в команду года по версии FIFA The Best.