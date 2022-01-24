Испания

Защитник Барселоны прокомментировал победу над Алавесом.

Каталонская Барселона в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги в выездном поединке против Алавеса сумела добыть минимальную победу, которую ей принес поздний гол Френки де Йонга (1:0).

По завершении встречи, защитник "блаугранас" Хорди Альба поделился своими эмоциями от этой игры.

"Покидаем Мендисорросу с хорошим настроением. Мы должны создавать больше моментов, иметь хорошую выдержку, перемещать мяч между фазами атаки… У нас достаточно качественные игроки, поэтому можем делать гораздо большее, чем в последних матчах.

Порадовало отношение команды к делу после паршивого поражения в Бильбао. Побеждать всегда приятно. Февраль надо встречать с энтузиазмом, хотя в нашей ситуации сложно вообще хоть в чем-то отыскать.

В матче против Атлетика мы не показали своей игры, что надо уметь признавать. Против Реала была такая же история. Настроение перед этими матчами было достаточно хорошим, но проигрывать два Clasico подряд никогда не бывает легко. Если ты не выигрываешь в этих матчах, то это — крах всего. Хотелось бы, чтобы эта победа вернула в нас уверенность.

Чувствую к себе повышенное внимание со стороны прессы и болельщиков уже не первый год, но вынужден смириться с этим. Все это — часть шоу, коим и является футбол. Когда команда играет плохо, всегда найдутся те, в кого полетит больше стрел, чем в остальных. Ничего нового для меня в этом нет. Если я сыграю хорошо — обо мне не будут говорить, но, если сыграю плохо, то меня будут готовы убить, если подвернется возможность.

Всегда ли справедлива эта критика? А какая разница? Меня это даже не беспокоит, потому что я знаю, что меня уважают партнеры по команде и ее тренерский штаб. Никто не подарил мне 10 лет игры за Барселону. Я работал ради этого, а теперь — работаю еще больше, чтобы не отставать от остальных.

На ветеранов клуба всегда указывают в первую очередь. Если посмотреть на последние полгода, то складывается впечатление, что в Барселоне играют одни ветераны. Впрочем, мне всего 32, и я совершенно не чувствую себя уставшим от футбола. Критика всегда будет жестокой, а справляться с ней становится труднее с каждым днем. Но ничего, играем дальше", — заключил испанский футболист.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет домашний матч против мадридского Атлетико.