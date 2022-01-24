Испания

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В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги Гранада и Осасуна в статусе соседей по турнирной таблице проводили так называемый "матч за шесть очков", по итогам которого памплонцы оторвались уже на четыре пункта от преследователей.

Обзор матча:

Гранада — Осасуна 0:2

Голы: Давид Гарсия, 65, Кике Гарсия, 90

Гранада: Луиш Максимиану, Диас (Кини, 71), Херман Санчес, Торренте, Эскудеро (Бакка, 81), Кольядо (Гоналон, 46), Пуэртас, Монторо (Мачис, 71), Милья, Молина, Суарес.

Осасуна: Эррера, Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац, Рубен Гарсия, Торро, Монкайола, Чими Авила (Мартинес, 75), Будимир (Кике Гарсия, 75).

Предупреждения: Видаль (26), Брашанац (67).