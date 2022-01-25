Испания

Президент Ла Лиги высказался о ситуации вокруг французского футболиста.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации вокруг вингера Барселоны Усмана Дембеле, который перестал попадать в заявку команды после оглашения своих требований по зарплате.

Функционер считает, что каталонский клуб не вышел за рамки правового поля.

"Я думаю, что каталонцы не сделали что-то противоправное. У них очень хорошие юристы. Думаю, что им ничего не грозит, если Дембеле решит подать в суд", — приводит слова Тебаса издание Sport.

Отметим, что разногласия в переговорах француза и испанского коллектива появились давно, однако последние два матча Барселоны Дембеле не попал в заявку команды. Кроме того, агент футболиста заявил о шантаже со стороны "блаугранас", а главный тренер команды сказал, что в случае отказа подписывать новый контракт, клуб вынужден будет продать Дембеле как можно скорее.

По информации СМИ, вингер требует зарплату в 40 млн евро в год.

Ранее Тебас высказался о привлечении новых инвестиций в испанский футбол.