Форвард все-никак не перейдет в каталонский клуб.
Альваро Мората, Getty Images
26 января 2022, 07:35
Зимнее трансферное окно находится в преддверии своего завершения, а долгоиграющая история с переходом испанского нападающего Альваро Мораты из туринского Ювентуса в стан каталонской Барселоны остается открытым вопросом.
Руководство "блаугранас" ранее намеревалось отложить этот вопрос на период после Суперкубка Испании, однако турнир уже сравнительно давно подошел к своему концу, а новостей о продвижении переговоров между клубами не последовало.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, мадридский Атлетико в данной ситуации нарушил тревожное молчание, так как владеет правами на игрока, поэтому компетентен принимать решение относительно его дальнейшей судьбы.
"Матрасники" решили, что арендованный Ювентусом футболист может присоединиться к Барселоне, поэтому со своей стороны они никак не будут противодействовать возможному переходу.
Остаются лишь переговоры между клубами и представителями игрока с каталонской Барселоной, а мы тем временем отметим, что Мората в текущем сезоне провел 29 матчей, забив восемь голов и отдав пять голевых передач.