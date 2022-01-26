Испания

Форвард все-никак не перейдет в каталонский клуб.

Зимнее трансферное окно находится в преддверии своего завершения, а долгоиграющая история с переходом испанского нападающего Альваро Мораты из туринского Ювентуса в стан каталонской Барселоны остается открытым вопросом.

Руководство "блаугранас" ранее намеревалось отложить этот вопрос на период после Суперкубка Испании, однако турнир уже сравнительно давно подошел к своему концу, а новостей о продвижении переговоров между клубами не последовало.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, мадридский Атлетико в данной ситуации нарушил тревожное молчание, так как владеет правами на игрока, поэтому компетентен принимать решение относительно его дальнейшей судьбы.

"Матрасники" решили, что арендованный Ювентусом футболист может присоединиться к Барселоне, поэтому со своей стороны они никак не будут противодействовать возможному переходу.

Остаются лишь переговоры между клубами и представителями игрока с каталонской Барселоной, а мы тем временем отметим, что Мората в текущем сезоне провел 29 матчей, забив восемь голов и отдав пять голевых передач.