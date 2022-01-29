Испания

Масиас не впечатлил боссов клуба.

Нападающий Хетафе Хосе Масиас вернулся в Гвадалахару, за которую он выступал до вояжа в Испанию.

Футболист выступал в клубе Ла Лиги на правах аренды и не смог впечатлить руководство и тренерский штаю.

Соглашение было рассчитано до конца этого сезона, однако уже сейчас форвард отправится на Родину.

В текущем сезоне Масиас сыграл всего 7 матчей в рамках чемпионата Испании, не отличившись результативными действиями.

Также на его счету один матч в Кубке Испании.