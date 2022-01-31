Испания

Специалисту вновь необходимо пройти курсы.

Срок действия тренерской лицензии главного тренера мадридского Реала Карло Анчелотти истек.

УЕФА поставила в известность специалиста, что ему необходимо пройти тренерский курсы, чтобы продолжить работу главным тренером, передает Goal.

Отмечается, что Федерация футбола Испании намерена связаться с УЕФА, чтобы повлиять на ситуацию и упростить процесс.

Напомним, Карло Анчелотти вернулся в мадридский Реал перед началом сезона 2021/22, успев в этом сезоне завоевать Суперкубок Испании.