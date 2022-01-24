Испания

Наставник "сливочных" поделился своими мыслями после игры с Эльче.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат в матче 22 тура испанской Ла Лиги против Эльче (2:2).

"Матч был проигран, потому что в первом тайме у нас все шло не так. У нас было много возможностей, чтобы забить. Мы пропустили два гола, но здорово отреагировали. Обычно такие матчи заканчиваются поражением. Мы должны стараться, чтобы бы быть более агрессивными в дуэлях.

Соперник забил нам гол после навеса. При втором пропущенном голе мы могли бы действовать более компактно. Это все мелкие детали, но они стоили нам двух очков. Мы недовольны, но есть много моментов, которые мы должны учитывать. Если бы мы действовали более удачно, мы бы выиграли.

Впереди у нас небольшой перерыв, и мы находимся на хороших позициях во всех турнирах. Это то, что мы хотели сделать. Сейчас наступает самый важный период сезона.

Конечно, многое зависит от характеристик нападающих, которые у нас есть. У нас нет нападающих, которые могут эффективно играть головой. Милитао забил мяч и он лучший футболист в Реале, играющий головой. Я не буду вспомнить Рамоса, который добился больших успехов в этом компоненте игры, но Милитао должен учиться и он может добиться большего, чем Серхио", — приводит слова Анчелотти Bernabeu Digital.

На Football.ua доступен видеообзор матча Реал — Эльче.