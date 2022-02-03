Испания

Football.ua представляет анонс матча 1/4 финала Кубка Испании между Атлетиком и мадридским Реалом.

Сегодня, 3 февраля, станут известны имена последних полуфиналистов Кубка Испании, тогда как первые определились вчера — ими стали Райо Вальекано и Валенсия.

В этот день нас ожидают два противостояния, в первом из которых сойдутся Реал Сосьедад и Бетис, а во втором будет жаркая битва между Атлетиком и мадридским Реалом. Можно сказать, что в какой-то мере это матч-реванш за недавнюю дуэль в Суперкубке Испании, где "сливочные" были сильнее со счетом 2:0.

Атлетик — Реал

Четверг, 3 февраля, 22:30. Сан-Мамес, Бильбао. Хесус Хиль Мансано (Испания) – главный арбитр встречи. Трансляция на сервисе Megogo.

Несмотря на поражение в Суперкубке Испании, Атлетик может с гордостью вспоминать первые недели этого года, когда Марселино смог подарить "баскам" триумф над Барселоной в Кубке Испании, а также победу в принципиальном матче над Атлетико. В последней игре перед перерывом Атлетик обыграл Райо Вальекано со счетом 1:0.

Атлетик начал свой путь в Кубке Испании над Атлетико Манча-Реал со счетом 2:0, после чего была обыграна Барселона в дополнительном времени. "Баски" уже пару раз останавливались на финальном рубеже — в сезоне-2019/20 и 2020/21. В прошлом году Атлетик проиграл сразу два финала — сперва Сосьедаду, а затем Барселоне две недели спустя. Таким образом, корона в Кубке Испании ускользает от "басков" с 1984 года.

Что касается Реала, то у "сливочных" в последнее время также не все здорово. В последней игре перед перерывом Реал расписал мировую с Эльче (2:2) в испанской Ла Лиге. До этого с тем же Эльче была очень напряженная игра в Кубке Испании, где все решилось в дополнительное время.

В турнирной таблице Ла Лиги Реал лидирует и имеет преимущество в четыре очка над Севильей. Впрочем, можно сказать, что "сливочные" уже думают о матчах с ПСЖ в Лиге чемпионов через несколько недель. Это будет шанс для Атлетика, который может продолжить неудачную серию "сливочных" — четыре раза подряд Реал вылетал на стадии четвертьфинала Кубка Испании. Будет ли пятое фиаско кряду?

Если говорить о кадровой ситуации, то "баскам" не смогут помочь три футболиста — защитник Унаи Нуньес, полузащитник Оиан Сансет и нападающий Асьер Вильялибре. Все трое находятся в лазарете. У "сливочных" игру по причине повреждений пропустят защитники Ферлан Менди и Даниэль Карвахаль, а также вингер Гарет Бэйл и нападающий Карим Бензема, которым не хотят рисковать. Помимо них, Марсело пропустит игру из-за дисквалификации.

Что касается личных встреч, то между собой клубы провели 239 матчей, из которых 120 были за "сливочными", а еще 75 за "басками". В Кубке Испании команды сыграли 55 поединков — 24 победы у Реала, 23 — у Атлетика.

Травмированы: Нуньес, Вильялибре, Сансет — Менди, Бэйл, Бензема.

Дисквалифицированы: ... — Марсело.