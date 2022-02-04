Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Испании.

В третьем четвертьфинальном матче Кубка Испании Бетис в гостях уверенно разобрался с Реал Сосьедадом со счетом 4:0.

Счет в матче был открыт на 12 минуте, когда результативным ударом отметился Хуанми, а в начале второго тайма он оформил дубль. На 83 минуте Виллиан Жозе реализовал пенальти, а финальную точку в матче поставил Гарсия за три минуты до финального свистка.

Обзор матча:

Реал Сосьедад — Бетис 0:4

Голы: Хуанми, 12, 57, Виллиан Жозе, 83 (с пенальти), Гарсия, 87.

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос — Мерино, Гевара (Субименди, 46), Сильва (Рафинья, 73) — Янузай (Серлот, 73), Ойарсабаль, Исак (Порту, 83).

Бетис: Силва — Сабали, Бартра, Руис, Морено — Гонсалес, Карвалью — Каналес (Хоакин, 88), Фекир (Родри, 88), Хуанми (Гарсия, 77) — Иглесиас (Виллиан Жозе, 66).

Предупреждения: Сальдуа — Бартра.