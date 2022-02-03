Испания

Победу "бетикос" во многом обеспечил оформленный дубль в исполнении Хуанми.

В еще одном четвертьфинальном поединке Кубка Испании Бетис в гостях разгромил Реал Сосьедад со счетом 4:0 и прошел в полуфинал турнира.

Победу "бетикос" принес оформленный дубль в исполнении Хуанми, а еще по одному результативному удару на свой счет записали Виллиан Жозе и Гарсия.

Таким образом, Бетис прошел в полуфинал, где уже находятся Райо Вальекано и Валенсия.

Реал Сосьедад — Бетис 0:4

Голы: Хуанми, 12, 57, Виллиан Жозе, 83 (с пенальти), Гарсия, 87.

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос — Мерино, Гевара (Субименди, 46), Сильва (Рафинья, 73) — Янузай (Серлот, 73), Ойарсабаль, Исак (Порту, 83).

Бетис: Силва — Сабали, Бартра, Руис, Морено — Гонсалес, Карвалью — Каналес (Хоакин, 88), Фекир (Родри, 88), Хуанми (Гарсия, 77) — Иглесиас (Виллиан Жозе, 66).

Предупреждения: Сальдуа — Бартра.