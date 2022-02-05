Испания

Вашему вниманию лучшие моменты матча чемпионата Испании.

В поединке 23-го тура испанской Ла Лиги Хетафе на своем поле принимал главного аутсайдера текущего розыгрыша национального первенства — Леванте. Счет в матче был открыт уже на первой минуте усилиями Энеса Унала, после чего турецкий форвард уже в середине первого тайма удвоил преимущество своей команды, а в компенсированное время матча Карлос Аленья лишь поставил жирную точку.

Обзор матча:

Хетафе — Леванте 3:0

Голы: Унал, 1, 29, Аленья, 90+5

Хетафе: Сория (Конде, 85), Суарес (Иглесиас, 85), Митрович, Джене, Куэнка, Оливера (Оскар Родригес, 60), Максимович, Арамбарри, Аленья, Сандро Рамирес (Майораль, 46), Унал (Янкто, 68).

Леванте: Фернандес, Дуарте (Касерес, 46), Постиго, Везу, Клерк, Пубиль (Сон, 55), Радоя (Мальса, 81), Пепелу (Мелеро, 55), Барди (Дани Гомес, 67), Рохер, Де Фрутос.

Предупреждения: Дуарте, Арамбарри, Рохер, Митрович, Суарес.