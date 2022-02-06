Испания

Игроки мадридцев испытывают проблемы со здоровьем.

Мадридский Реал не сможет рассчитывать на полузащитников Каземиро и Лукаса Васкеса в сегодняшнем матче с Гранадой.

Как сообщает Cadena SER, футболисты выпали из состава "сливочных" из-за гастроэнтерита.

Ранее сообщалось, что нападающий Карим Бензема пропустит встречу с Гранадой из-за травмы. Также этот поединок пропустит Винисиус Жуниор, который будет отбывать дисквалификацию.

Матч Реал Мадрид – Гранада состоится на Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 6 февраля и начнется в 22:00 по киевскому времени.