Испания

Клуб вскоре должен объявить о сделке.

Каталонская Барселона в ближайшие дни объявит о заключении партнерского соглашения с музыкальным сервисом Spotify.

Стороны подпишут соглашение, которое начнет действовать с сезона-2022/23. Оно будет рассчитано на три года, и по нему клуб получит 280 миллионов евро за полный срок.

Логотип сервиса Spotify будет изображен на футболках "сине-гранатовых". Также компания получит права на название стадиона Камп Ноу.

Летом Spotify был заинтересован в покупке лондонского Арсенала, однако Стэн Кронке отказался продавать клуб.

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