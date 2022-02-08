Клуб вскоре должен объявить о сделке.
ФК Барселона
08 февраля 2022, 06:56
Каталонская Барселона в ближайшие дни объявит о заключении партнерского соглашения с музыкальным сервисом Spotify.
Стороны подпишут соглашение, которое начнет действовать с сезона-2022/23. Оно будет рассчитано на три года, и по нему клуб получит 280 миллионов евро за полный срок.
Логотип сервиса Spotify будет изображен на футболках "сине-гранатовых". Также компания получит права на название стадиона Камп Ноу.
Летом Spotify был заинтересован в покупке лондонского Арсенала, однако Стэн Кронке отказался продавать клуб.
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