Испания

Испанские клубы заинтересованы в подписании центрбека Лацио.

Защитник Лацио Луис Фелипе попал в сферу интересов Севильи и Бетиса, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Контракт Луиса Фелипе с Лацио истекает в июне этого года и он может получить статус свободного агента. Севилья и Бетис хотят воспользоваться этой возможностью и готовы побороться за центрбека.

Луис Фелипе присоединился к Лацио в 2016 году из Итуано. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 27 поединков в футболке "орлов".

Ранее сообщалось, что Луис Фелипе будет выступать в составе сборной Италии.