Бразильцы получили первый вызов от Манчини.
Луис Фелипе, Getty Images
24 января 2022, 21:17
Защитник Лацио Луис Фелипе и полузащитник Кальяри Жоао Педро будут представлять сборную Италии, сообщает пресс-служба итальянской федерации.
Главный тренер Роберто Манчини огласил список игроков, которые пройдут трехдневный сбор с командой. Место в заявке "скуадра адзурра" получили и Фелипе с Педро.
Стоит отметить, что оба игрока родились в Бразилии и ранее представляли юношеские и молодежные команды "селесао".
В текущем сезоне Фелипе провел 26 матчей в составе Лацио, а в активе Педро – 25 матчей и 10 голов в составе Кальяри.
Ранее сообщалось, что Манчини стал лучшим тренером сборных минувшего года по версии IFFHS.