Италия

Бразильцы получили первый вызов от Манчини.

Защитник Лацио Луис Фелипе и полузащитник Кальяри Жоао Педро будут представлять сборную Италии, сообщает пресс-служба итальянской федерации.

Главный тренер Роберто Манчини огласил список игроков, которые пройдут трехдневный сбор с командой. Место в заявке "скуадра адзурра" получили и Фелипе с Педро.

Стоит отметить, что оба игрока родились в Бразилии и ранее представляли юношеские и молодежные команды "селесао".

В текущем сезоне Фелипе провел 26 матчей в составе Лацио, а в активе Педро – 25 матчей и 10 голов в составе Кальяри.

Ранее сообщалось, что Манчини стал лучшим тренером сборных минувшего года по версии IFFHS.