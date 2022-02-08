Вильярреал рассматривает варианты усиления обороны в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает El Nacional, "Желтая субмарина" хочет подписать центрального защитника Реала Хесуса Вальехо.

Источник утверждает, что интерес к испанскому футболист — личная инициатива главного тренера Унаи Эмери.

Напомним, что перед началом текущего сезона Хесус Вальехо собирался бороться за место в составе мадридцев. 