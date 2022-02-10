Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Испании.
Райо Вальекано — Бетис
10 февраля 2022, 06:24
В первом полуфинальном матче Кубка Испании Райо Вальекано потерпел поражение от Бетиса со счетом 1:2.
В первой половине встречи команды обменялись забитыми мячами, а вот решающий гол пришелся на 68-ю минуту встречи, автором которого стал Вильям Карвальо.
Обзор матча:
Райо Вальекано — Бетис 1:2
Голы: Гарсия, 5 — Иглесиас, 26, Карвальо, 68
Райо Вальекано: Димитриевски — Балиу, Суарес, Катена,Гарсия — Гарсия, Комесанья (Нтека, 75), Оскар, Трехо (Сисс, 82) — Гвардиола (Фалькао, 62), Паласон (Бебе, 76).
Бетис: Руй Силва — Сабали, Руис, Бартра, Морено — Карвалью, Родригес — Хуанми (Тельо, 66), Фекир, Иглесиас (Эдгар Гонсалес, 90) — Руибаль (Бельерин, 85).
Предупреждения: Оскар — Силва