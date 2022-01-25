Испания

Аргентинский специалист рассказал о работе в мадридском клубе.

Главный тренер Диего Симеоне поразмышлял о возможном уходе из Атлетико в будущем.

"Однажды мне придется уйти. Все начинается и заканчивается. Надеюсь, все пройдет справедливо и будет правильным решением для обеих сторон.

Не думаю, что дополнительным давлением является тот факт, что я болею за клуб или люблю его.

Я знаю, что нужно побеждать, но я не беру во внимание эго. Я выбираю игроков, которые способны приносить пользу клубу и выполнять задачи", – приводит слова Симеоне портал Football Espana.

Действующий контракт Симеоне с мадридским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Атлетико согласовал трансфер защитника Лилля Рейнилдо.