Испания

Football.ua проанализировал и разобрал центральный матч 23 тура испанской Ла Лиги.

В центральном матче 23 тура испанской Ла Лиги Барселона на "Камп Ноу" принимала мадридский Атлетико. Яркости афише противостояния добавляло его турнирное значение. На данном этапе эта была игра за зону Лиги чемпионов. Перед туром Атлетико замыкал заветную четверку, на одно очко опережая Барселону.

Двухнедельная пауза пошла на пользу команде Хави. Учитывая потенциал соперника, она провела один из лучших матчей в сезоне, прервав пятиматчевую безвыигрышную серию в очных противостояниях с Атлетико.

Обе команды начали игру по базовой тактической схеме 4-3-3. Если для хозяев это основная формация, то гости подстраивались под тактические особенности оппонента. В теории эта структура позволяла Атлетико более эффективно действовать в деструктивной фазе игры, перекрывая Бускетса.

Барселона – Атлетико 4:2 (3:1)

Голы: Альба, 10, Гави, 21, Араухо, 43, Алвес, 49 — Карраско, 8, Суарес, 58.

Барселона: тер Штеген — Дани Алвес, Пике, Араухо, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педри (Нико, 66) — Гави (Дест, 71), Ферран, Адама (Обамеянг, 61).

Атлетико: Облак — Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Кунья, 55) — Карраско, Де Пауль, Коке (Эррера, 76), Лемар (Мандава, 55) — Фелиш (Корреа, 56), Суарес.

Предупреждения: Альба, Ф. де Йонг — Васс, Эррера.

Удаление: Дани Алвес (69).

В стартовом составе Барсы вышел один из новичков – Адама Траоре. Это был не дебют, а возвращение. Экс-игрок Вулверхэмптона является воспитанником Барселоны, дебютировал за которую он лет восемь назад. Траоре органично вписался в структуру команды Хави. Партнеры часто организовывали для него изоляцию. Особенно это удавалось в первом тайме, когда он неоднократно один в один обыгрывал одинокого Эрмосо.

Слева в атаке Барсы действовал Гави. В центре, в некоторой степени, функции ложной девятки исполнял Ферран Торрес.

У Атлетико тройку в центре поля составили Де Пауль, Коке и Лемар. Карраско и Фелиш в основном действовали выше, в полуфлангах.

На карте усредненных позиций игроков хорошо видно, как Барса перегружала левый фланг атаки и оставляла в изоляции Траоре. У Атлетико бросается в глаза позиция Карраско (№21), который начинал матч правым нападающим при структуре 4-3-3. Его наличие на левом фланге связано с последующими тактическими перестановками гостей. Большую часть игрового времени бельгиец провел на левой бровке.

xG – 0,93:1,61

Удары (в створ) – 9(4):10(4)

Удары из штрафной – 7:7

Удары после стандартов – 2:5

Удары головой – 2:4

Владение – 57%:43%

Точность передач – 87%:81%

Длинные передачи – 66:42

Точность длинных передач – 62%:40%

Кроссы – 14:16

Точность кроссов – 7%:31%

Короткие передачи – 510:400

Ключевые передачи – 7:10

Передачи в первую треть – 81:103

Передачи во вторую треть – 319:224

Передачи в финальную треть – 176:115

Передач подряд – 6:4

Дриблинг (успешный) – 11(5):13(9)

Единоборства – 46:47

Борьба в воздухе – 17:9

Отборы – 11:16

Перехваты – 11:12

Выносы – 14:15

Офсайды – 1:3

Фолы – 15:13

PPDA – 10,71:13,05

xPTS – 0,78:1,95

В общем, у Атлетико очень хорошая статистика, но это как раз тот случай, когда она не отображает в полной мере реального положения дел. Соотношение ударов и других показателей начало выравниваться лишь после того, как счет в матче стал 4:1 в пользу Барсы. К примеру, на отрезке между голом Алвеса и до конца матча соотношение ударов составляло 1:6! Атлетико короткими отрезками перехватывал инициативу, но в целом, даже после удаления Барселона контролировала игру.

График активных действий:

Тепловая карта подчеркивает активность хозяев поля на своем левом фланге.

Через эту вертикальную зону прошло 49% атакующих действий команды Хави. Согласно статистике, на правом фланге активности было в два раза меньше.

Атлетико старался активно задействовать в атаке оба фланга.

Показатели xG также могут ввести в заблуждение тех, кто не видел игру. Атлетико вырвался вперед по показателям ожидаемых голов уже после основных событий матча.

Больше всех ударов по воротам совершил Луис Суарес. Его единственное попадание в створ привело к очередному голу в ворота бывшей команды. У Барсы ни один футболист не нанес больше одного удара.

Практически 80% своих ударов хозяева наносили из пределов штрафной.

Быстрый гол Атлетико положительно сказался на игроках Барселоны. Команда Хави стала действовать более интенсивно и решительно. В итоге, хозяева поля быстро отыгрались, вышли вперед и до перерыва ушли в отрыв.

Как мы уже отмечали, Симеоне пытался закрыть Бускетса и векторы передач на "восьмерок" Барсы. У Хави на этот ход быстро нашелся убедительный ответ.

На скриншоте выше отмечена структура Атлетико в деструктивной фазе игры – 4-3-3. Суарес контролировал опытного пивота Барсы, а вингеры, Де Пауль и Лемар должны были закрывать пространство в полуфлангах. В теории, Атлетико пытался направлять развитие позиционных атак соперника на фланги, после чего должен был активировать прессинг. На практике, Дани Алвес в фазе построения и развития позиционного наступления не поднимался по бровке, а уходил к центру в полупространство, к Бускетсу. Бразилец создавал дополнительный вариант для передачи в центральной зоне. На этой стадии атаки Альба оставался в тройке с центрбеками.

В процессе развития атак Альба поднимался по бровке, создавая ширину слева. Его страховал де Йонг, который, как правило, действовал глубже в полуфланге. Ферран Торрес часто смещался ближе к Гави. Перегруз фланга заставлял Атлетико стягивать большие силы к зоне мяча, что автоматически улучшало условия для изоляции Траоре на дальней бровке. В центре поля диспетчерскими функциями отличались Бускетс и Алвес. По сути, последний играл ложного фулбека.

У Дани Алвеса в данной структуре была одна из основных ролей. Часто он из глубины забрасывал мяч за спины защитникам, принимал активное участие в переводах с одной вертикальной зоны в другую. Возрастной бразилец успевал везде. В итоге на его счету – гол, голевая передача. Красная карточка могла автоматически сделать его антигероем, но Барса в меньшинстве уверенно довела дело до логического завершения.

Траоре справа также был достаточно продуктивен. Он не только выступил соавтором второго гола, но и благодаря своему рывку, а впоследствии активному участию в контрпрессинге, заложил фундамент и к первому взятию ворот. Гол Альбы – просто шедевр. Вполне возможно, что он будет претендовать на статус самого красивого в году.

В позиционной обороне Барса перестраивалась на структуру 4-4-2. Вингеры садились в линию к полузащитникам, а Педри поднимался к Торресу.

Симеоне понимал, что проигрывает матч и ближе к концу первого тайма Атлетико перестроился на схему 5-3-2. Карраско перешел на левый фланг и стал выполнять функции латераля. Справа подобную роль играл Врсалько. В паре с Суаресом впереди остался Фелиш.

В начале второго тайма, при счете 4:1 гости снова перестроились. В течение 10 минут команда Симеоне пережила 4 замены и перешла на схему 4-4-2. Карраско остался слева в качестве полузащитника, а справа действовали Васс и Корреа.

После матча Хави выразил надежду, что эта победа послужит импульсом к дальнейшему прогрессу команды: "До удаления Алвеса игра Барселоны была идеальной. В первые 60 минут матча мы играли на уровне, к которому стремимся.

Это больше, чем победа. Болельщики, персонал, игроки… нам все это было нужно. Это может стать поворотным моментом. Это была важнейшая победа против действующего чемпиона.

Мы должны продолжать работать, нам сложно, но мы меняем ситуацию. Команда уже находится в зоне Лиги чемпионов, но мы должны продолжать двигаться дальше с тем же игровым стилем".

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне признал закономерность поражения своей команды и посетовал на проблемы в обороне: "Барселона была более решительна и убедительна. В футболе побеждает сильнейший.

Мы хорошо оборонялись на протяжении 10 лет, но в этом году нам нужно лучше действовать в обороне. Сейчас мы уделяем недостаточно внимания защитным действиям.

Единственное, что имеет значение — это работа. Мы начнем следующую неделю со смирением".

Результат матча полностью отображает происходящее на поле. Барселона объективно была сильнее, и даже удаление Дани Алвеса не позволило гостям переломить ход игры. Барселона на правильном пути. Деятельность Хави на посту главного тренера каталонского клуба напоминает первый сезон Гвардиолы. Разумеется, нынешнему наставнику досталась, куда более кризисная команда, но при этом, даже без полноценных подготовительных сборов мы видим существенный прогресс.

Недавний матч в Суперкубке с Реалом и игра с Атлетико показывают, что Барса уже способна доминировать в противостоянии с топ-командами, придерживаясь основных принципов игры молодого тренера. Постепенно команда прибавляет в плане проактивных методов обороны, что имеет фундаментальное значение для организации позиционной игры в атаке.

Хави демонстрирует способность находить варианты решения тактических задач и весьма неплохо руководит игрой команды во время матча. Он своевременно реагирует на тактические маневры оппонентов, принимая быстрые и конкретные решения. Очень интересно буден наблюдать за развитием этого проекта.

Сергей Костенюк