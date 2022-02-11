Испания

Полузащитник хочет закрепиться в составе основной команды "блаугранас".

Нидерландский полузащитник Френки де Йонг начинал свой путь в обойме каталонской Барселоны еще под руководством Эрнесто Вальверде летом 2019 года, и с тех пор прошел через тренерские школы Кике Сетьена, Рональда Кумана, Сержи Баржуана, а сейчас выступает под руководством Хави.

Стоит отметить, что регулярный опыт выступлений и позиция в стартовом составе команды у данного футболиста был только под руководством своего соотечественника, в то время как нынешний главный тренер "блаугранас" с осторожностью привлекает его к играм своей команды.

Как итог, в минувшее трансферное окно начала появляться информация, что 24-летний футболист может перебраться, например, в такой клуб, как мюнхенская Бавария, однако переговоры между клубами так и не вышли на открытый для общественности этап, поэтому футболист остался в Барселоне.

Хави постепенно начал привлекать де Йонг к матчам каталонского клуба, поэтому настроение у игрока заметно улучшилось.

Как сообщает испанская пресса, сейчас Френки твердо стоит на позиции о том, что ему необходимо бороться за место в основном составе Барселоны, игнорируя любые предложения об уходе.

Отметим, что не так давно "блаугранас" продлили контракт со своим футболистом до 2026 года, прописав одним из условий сумму в 400 млн евро в качестве отступных, в то время как сами заплатили за его переход из Аякса в 2019 году 75 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник отыграл 27 матчей, по два раза отличившись забитыми мячами и голевыми передачами.