Мюнхенцы заинтересованы в нидерландском хавбеке.
Френки де Йонг, Getty Images
23 января 2022, 14:51
Полузащитник Барселоны Френки де Йонг попал в сферу интересов Баварии, сообщает издание Marca.
Бавария планирует укрепить среднюю линию и хочет подписать де Йонга. По информации источника, мюнхенцы сделают все возможное, чтобы заполучить нидерландского хавбека до закрытия зимнего трансферного окна.
Действующий контракт де Йонга с Барселоной рассчитан до июня 2026 года.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 25 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Бавария вступила в конфликт с Барселоной из-за Педри и Деста.