Германия

Мюнхенцы заинтересованы в нидерландском хавбеке.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг попал в сферу интересов Баварии, сообщает издание Marca.

Бавария планирует укрепить среднюю линию и хочет подписать де Йонга. По информации источника, мюнхенцы сделают все возможное, чтобы заполучить нидерландского хавбека до закрытия зимнего трансферного окна.

Действующий контракт де Йонга с Барселоной рассчитан до июня 2026 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 25 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бавария вступила в конфликт с Барселоной из-за Педри и Деста.