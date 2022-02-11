Испанский хавбек может сменить клубную прописку предстоящим летом.
Марко Асенсио, Getty Images
11 февраля 2022, 13:59
Будущее полузащитника мадридского Реала Марко Асенсио пока еще не решено, сообщает Marca.
По информации источника, руководство "сливочных" ранее предполагало, что клуб не будет продлевать контракт с 26-летним испанцем, но игра хавбека в нынешнем сезоне заставила их задуматься и возможно, решение по нему изменится.
Действующий контракт Марко со "сливочными" рассчитано до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Асенсио провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов.
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