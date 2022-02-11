Будущее полузащитника мадридского Реала Марко Асенсио пока еще не решено, сообщает Marca.

По информации источника, руководство "сливочных" ранее предполагало, что клуб не будет продлевать контракт с 26-летним испанцем, но игра хавбека в нынешнем сезоне заставила их задуматься и возможно, решение по нему изменится.

Действующий контракт Марко со "сливочными" рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Асенсио провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов.

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