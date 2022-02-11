Испания

Испанский хавбек может сменить клубную прописку предстоящим летом.

Будущее полузащитника мадридского Реала Марко Асенсио пока еще не решено, сообщает Marca.

По информации источника, руководство "сливочных" ранее предполагало, что клуб не будет продлевать контракт с 26-летним испанцем, но игра хавбека в нынешнем сезоне заставила их задуматься и возможно, решение по нему изменится.

Действующий контракт Марко со "сливочными" рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Асенсио провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов.

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