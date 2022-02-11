Испания

Каталонцы нацелились на защитника Челси.

Барселона продолжает работу над усилением состава в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Marca, приоритетный вариант на правый фланг обороны для "сине-гранатовых" — Сесар Аспиликуэта.

По информации источника, испанский защитник уже выразил готовность перебраться в Барселону летом на правах свободного агента.

Тем не менее, нужно учитывать, что у лондонцев есть право продления контракта на два года, которым они пока что не торопятся пользоваться.

Напомним, что Аспиликуэта требовал от Челси контракт на три года, на что английский клуб пока что не согласился.