Испания

Стороны не могут сойтись относительно условий нового контракта.

Защитник Сезар Аспиликуэта хочет получить от Челси новый трехлетний контракт, сообщает издание The Telegraph.

Действующий контракт Аспиликуэты подходит к концу и стороны начали переговоры о продлении. Однако испанский футболист пока не может договориться с Челси, поскольку клуб не готов пойти на его условия.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 27 поединков в футболке "синих", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона начала переговоры с Аспиликуэтой о предварительном контракте.