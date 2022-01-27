Стороны не могут сойтись относительно условий нового контракта.
Сезар Аспиликуэта, Getty Images
27 января 2022, 10:45
Защитник Сезар Аспиликуэта хочет получить от Челси новый трехлетний контракт, сообщает издание The Telegraph.
Действующий контракт Аспиликуэты подходит к концу и стороны начали переговоры о продлении. Однако испанский футболист пока не может договориться с Челси, поскольку клуб не готов пойти на его условия.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 27 поединков в футболке "синих", отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона начала переговоры с Аспиликуэтой о предварительном контракте.