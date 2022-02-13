Испания

Наставник мадридского клуба прокомментировал поражение от Хетафе.

Атлетико в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги проводил домашнее региональное дерби против Хетафе, по ходу которого испытал колоссальные трудности, однако в итоге сумел вырвать победу за счет гола под занавес основного времени (4:3).

Атлетико — Хетафе 4:3 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне, несмотря на успех своей команды, на послематчевой пресс-конференции была безутешен.

"Мы хорошо защищались только во втором тайме, и под конец матча забили гол, который дает нам хоть какие-то надежды на продолжение борьбы.

Парни отдавались на поле в полной мере, но футбол — единое кругосветное путешествие, где нам приходится расплачиваться за те успехи, которые были у нас по ходу прошлого сезона, когда нам повезло стать чемпионами страны.

Вставать и падать, падать и вставать — вот, в чем состоит судьба Атлетико. Наша реальность — борьба за место в Лиге чемпионов, мы должны смириться с этим.

Из трех пропущенных мячей два пришли с пенальти, но мы все равно должны были найти в себе силы для того, чтобы, имея на одного игрока меньше на поле, прийти от счета 3:3 к счету 4:3. Это было очень непросто, но ребята справились.

Пенальти в твои ворота не всегда указывают на то, что ты плохо защищаешься. В этом смысле было куда более досадно пропустить первый гол, который пришелся с игры.

Безусловно, Анхель Корреа повлиял на ход этой игры в нашу пользу. Когда он находится в такой форме, как сегодня, он способен приносить большую пользу команде. Мне кажется, что Атлетико у болельщиков как раз и отождествляется по духу с такими футболистами, как он.

Действительно, в этом сезоне он забил больше всего голов за время выступления в нашем составе, и я желаю ему только дальнейшего прогресса. Корреа очень много работал для того, чтобы быть таким, каким вы увидели его сегодня. Удача точно не свалилась на него с неба", — подытожил аргентинский специалист.

Отметим, что по итогу матча против Хетафе Атлетико установил антирекорд в эпоху Диего Симеоне.