Защитник каталонцев позволил себе некорректные жесты в адрес соперника.
рональд араухо, Getty images
14 февраля 2022, 11:30
Защитник каталонской Барселоны Рональд Араухо принес свои извинения Эспаньолу за свое поведение во время дерби Каталонии.
Футболист в одном из эпизодов показывал два пальца в сторону оппонентов, намекая на то, что "попугаям" пора возвращаться в Сегунду.
"Я бы хотел принести свои извинения Эспаньолу — я не горжусь тем, что сделал. Это произошло в пылу дерби. Я уважаю все клубы и не хотел никого оскорблять", — написал Араухо в своем твиттер-аккаунте.
Отметим, что Араухо получил травму в матче с Барселоной.
Кроме того, на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Эспаньол — Барселона (2:2).