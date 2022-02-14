Испания

Защитник каталонцев позволил себе некорректные жесты в адрес соперника.

Защитник каталонской Барселоны Рональд Араухо принес свои извинения Эспаньолу за свое поведение во время дерби Каталонии.

Футболист в одном из эпизодов показывал два пальца в сторону оппонентов, намекая на то, что "попугаям" пора возвращаться в Сегунду.

"Я бы хотел принести свои извинения Эспаньолу — я не горжусь тем, что сделал. Это произошло в пылу дерби. Я уважаю все клубы и не хотел никого оскорблять", — написал Араухо в своем твиттер-аккаунте.

Отметим, что Араухо получил травму в матче с Барселоной.

Кроме того, на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Эспаньол — Барселона (2:2).