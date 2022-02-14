Испания

Наставник "блаугранас" прокомментировал исход каталонского дерби.

Барселона накануне была вынуждена героически спасаться от поражения в каталонском дерби против Эспаньола в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги, а сам поединок, помимо четыре забитых мячей, отметился сразу двумя удалениями (2:2).

Эспаньол — Барселона 2:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "блаугранас" Хави оценил действия своих подопечных в данной игре.

"Барселона создавала достаточно моментов такого уровня, что обязана была прийти к итоговой победе. Один набранный балл нас совершенно не устраивает, но от этого он не теряет свою ценность. Можно сказать, что в этот вечер явный фаворит потерял очки.

Сегодня мы были недостаточно эффективны в передней линии, за что в итоге и поплатились. Было бы несправедливо, если бы мы проиграли этот матч, но мы все еще остаемся в зоне Лиги чемпионов УЕФА, поэтому должны продолжать вести борьбу и дальше.

Игра получилась достаточно напряженной, а соперники были очень агрессивны после перерыва, но постепенно нам удалось выровнять положение дел. Мы должны быть самокритичными, так как пропустили гол, который не стоило пропускать, а местами нам не хватало владения мячом. Команда неплохо смотрелась в атаке, но еще точно есть куда прибавлять. Соперники забивали свои голы тогда, когда мы имели преимущество по игре — так быть не должно.

Сегодня нас спас гол Люка де Йонга. Могу вас заверить, что это был не случайный эпизод для него. Я часто привожу его работу на тренировках и игру в матчах в пример молодым футболистам. Он — профессионал, и в этом матче сделал то, что мы все от него ждем. Люк — прирожденный бомбардир. Сегодня у него было два шанса, один из которых он сумел реализовать.

Что касается повреждения Араухо, то у него есть дискомфорт в камбаловидной мышце, который наблюдался всю последнюю неделю, поэтому отчасти он был вынужден играть через боль. Мы можем потерять его и вдобавок теряем Пике — это две большие проблемы для нашей обороны", — подытожил испанский специалист.

В следующем туре Барселона сыграет гостевой матча против Валенсии.