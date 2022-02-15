Испания

Football.ua подводит итоги очередного тура первенства Испании и выделяет ключевые события уикенда.

Этот тур испанского первенства подарил нам горячий поединок на Ванда Метрополитано, очередную ничью мадридского Реала на Эстадио де ла Серамика, и многое другое.

Проклятие Эстадио де ла Серамики

Стадион Вильярреала продолжает оставаться настоящим криптонитом для мадридского Реала, который не побеждает здесь вот уже пятый матч подряд!

Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 75) – Чуквуэзе (Йереми Пино, 74), Парехо, Иборра (Тригерос, 67), Альберто Морено – Ло Чельсо (Орье, 87), Данжума (Диа, 67)

Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело (Начо, 82) – Кроос, Каземиро, Феде Вальверде (Модрич, 78) – Асенсио (Родриго, 78), Бэйл (Йович, 75), Винисиус (Эден Азар, 82)

"Подводники" безумно понравились по этому матчу. В первом тайме они так и вовсе обязаны были открывать счет и смотрелись заметно предпочтительнее Реала. Неужто так сказалось отсутствие Карима Бензема и выход Гарета Бэйла на позиции "девятки"? А может "сливочные" уже мысленно готовились к предстоящей супер-битве с ПСЖ?

Честно признаться, на данный момент повреждение Ферлана Менди выглядит куда критичнее, чем потеря француза. Марсело откровенно не вывозит колоссальный объем работы на своем фланге. Бразилец никогда не славился своими оборонительными качествами, а сейчас более-менее организованный соперник и вовсе частенько делает из него посмешище.

Сэми Чуквуэзе так затерзал легенду Реала, что в какой-то момент его приходилось страховать даже Каземиро с Винисиусом, однако и это не спасало. В одном эпизоде нигериец каскадом финтов обошел сразу шестерых (!) игроков в белом, но его прострел не успел замкнуть никто из товарищей по команде. Кроме того, у него сразу шесть успешных обводок из девяти попыток, что больше, чем у всего Мадрида вместе взятого!

Еще в одном моменте лишь штанга спасла гостей от верного гола после удара Арно Данжума, словом, соперники будто поменялись ролями. Мы привыкли видеть в роли красиво и элегантно играющих аристократов именно королевский клуб, а вот бремя пахарей, трудяг и грубиянов тяжким грузом падало на плечи как раз Вильярреала, который берет свое за счет строгой дисциплины, а не красивой игры. В субботу всего этого практически не наблюдалось.

Команда Унаи Эмери очень высоко накрывала Реал первой волной прессинга, а видеть перепасовки Альбиоля и Пау Торреса далеко за центральным кругом было вполне привычным явлением. Мадридцы же напротив едва переводили дух и регулярно шли на грубость. Даже Марко Асенсио, от которого подобных проступков ожидаешь чуть ли не в последнюю очередь, так въехал в ногу Висенте Иборре, что заслуживал увидеть перед собой красный свет.

До этого еще и Дани Карвахаль коварно, но эффективно зарядил мячом в голову лежащего на газоне Ло Чельсо, конкретно сбив темп игры, так как аргентинцу практически две минуты оказывали медицинскую помощь. Опытному испанцу повезло, что это случилось в игровом эпизоде, а вот Милитао и Фойт успели получить по желтой карточке за разговоры.

На 38-й минуте Тибо Куртуа совершил невероятный сэйв после плотного выстрела Альберто Морено, а под занавес первой сорокапятиминутки Реал создал первый (!) свой шанс в матче. Гарет Бэйл выскочил на свидание с Херонимо Рульи по зоне левого "инсайда" после классной вертикальной передачи от Каземиро, но голкипер сумел отвести угрозу.

Во второй половине встречи "сливочные" несколько ожили и создали ряд опасных моментов, правда, безуспешно. У одного Бэйла было как минимум два убойных шанса, а самый драматизм наступил в концовке. Эден Азар выдал блестящий пас на ход Луке Йовичу, ускакавшему один на один с Рульи и перекинувшему голкипера "подводников", вот только мяч предательски угодил в перекладину, а мощное добивание Начо пришлось в вышедшего на замену Сержа Орье, сторожившего ближний угол.

Маленький левантийский бастион под названием Эстадио де ла Серамика вновь достойно сдержал оборону перед именитыми гостями из Мадрида!



"Чолизм" окончательно потерял свою идентичность?

Игровой день субботы вышел не шибко результативным, так что за всех пришлось отдуваться мадридскому Атлетико с Хетафе. Командам, которые наоборот приучили к тому, что в матчах с ними следует ожидать засушливого и прагматичного, даже порой "бездушного" футбола. Вот вам и парадоксы Примеры.

Облак – М. Льоренте, Савич, Фелипе, Рейнилду – А. Корреа (Врсалько, 74), Коке, Кондогбия (де Пауль, 74), Лемар (Э. Эррера, 90+2) – Луис Суарес (Эрмосо, 60), Кунья (Жоау Фелиш, 74)

Сория – Д. Суарес, Даконам, Митрович (Х. Мата, 76), Х. Куэнка, Янкто (Ж. Силва, 81) – О. Родригес (Вильяр, 81), Арамбарри, Максимович – Унал (Йокушлу, 55), Майораль

Кике Санчес Флорес наверняка был полон уверенности и решимости добыть приемлемый результат со своим бывшим клубом, с которым он некогда побеждал в Лиге Европы УЕФА. Последним островком в карьере этого симпатичного специалиста был Уотфорд, и вот теперь он вполне успешно сумел преодолеть небольшой кризис, который настиг "городских" по ходу первого круга.

До какого-то момента "матрасники" вполне успешно контролировали ход матча, забили дважды усилиями Анхеля Корреа и Матеуса Куньи. Учитывая тот факт, что Луис Суарес еще и не реализовал пенальти на первых минутах, за шансы подмадридцев в этой игре стало как-то боязно.

Тем не менее, этот Хетафе гораздо лучше способен держать удар, так что их это нисколько не смутило. В течении 12 минут гости перевернули все с ног на голову. Сперва Борха Майораль после подачи Якуба Янкто в падении расстрелял традиционно пропускающего дежурную порцию мячей Яна Облака, а вскоре дублем с одиннадцатиметровых ударов отметился Энес Унал. А кто Атлетико доктор, что его игроки умудряются так бездарно привозить на ровном месте?! Ну ладно, эпизод с игрой рукой Куньи, но вот что мешало Тома Лемару так откровенно не отклянчивать локоть спустя несколько минут – загадка?

"Индейцы" отыгрались еще до перерыва, когда Анхель Корреа сумел замкнуть кросс все того же Лемара (двойные агенты какие-то, не иначе:-)), а во втором тайме игра была уже гораздо осторожнее. Хозяева еще и большую его часть провели вдесятером после удаления Фелипе, но все же нашли свой момент в самой концовке, когда состоялся тот самый шикарный удар Марио Эрмосо (см. голы тура). Воспитанник мадридского Реала последнее время заделался реаниматором "кольчонерос". Вы ведь помните, кто также вырвал победу в безумном поединке против Валенсии на этом же стадионе несколько недель назад?

Так что, "чолизм" окончательно умер? Диего Симеоне давненько пытается построить атакующего монстра на Ванда Метрополитано и максимально отойти от своей сугубо оборонительной философии, а такие матчи показывают, что ставка на созидание вполне может работать. Вот только вряд ли аргентинцу нравится столь валидольная игра своей команды. Хотя, сам "Чоло" человек достаточно эмоциональный и заряжающий эмоциями других – в том числе, своих подопечных, так что может это его хитрый план?



Невезучий Эспаньол

Сезон-2008/09. Именно тогда состоялась на данный момент последняя победа Эспаньола в принципиальном противостоянии с земляками из Барселоны во всех турнирах. Казалось бы, когда же еще прерывать столь черную серию, как не в столь турбулентный период для "сине-гранатовых". Увы и ах для "попугайчиков", и на сей раз им не удалось удержать столь желанную викторию.

Диего Лопес – Алейш Видаль (Калеро, 89), Серхио Гомес, Кабрера, Адриа Педроса – Баре (М. Морланес, 62, Мерида, 71) – Пуадо, Я. Эррера, Дардер, Вильена (Меламед, 61) – Рауль де Томас

тер Штеген – Дест, Араухо (Эрик Гарсия, 46), Пике, Альба (У. Дембеле, 72) – Ф. де Йонг (Обамеянг, 62), Бускетс, Педри (Л. де Йонг, 88) – Адама Траоре, Ферран Торрес, Гави (Нико Гонсалес, 72)

Хозяева не робели перед исторически неудобным соперником, стараясь создавать собственные моменты. И преуспели в этом!

Уже на второй минуте "кулес" открыли счет, когда Педри в касание от штанги пробил Диего Лопеса, который впоследствии вытянет неимоверно опасный удар от Адама Траоре, но Эспаньол отыгрался еще до перерыва. Роскошный гол удался Сержи Дардеру, человеку, который недавно признался, что впал в депрессию после вылета команды его сердца в Сегунду два года назад. Нет сомнений, что для него сие взятие ворот имело даже больший вес, чем для остальных клубных товарищей!

Во втором тайме сперва был отменен "голь" Гави, а вскоре вышедший в перерыве вместо получившего болезненный удар по голени Рональда Араухо Эрик Гарсия упустил рывок Рауля де Томаса, не оставившего шансов Марку-Андре тер Штегену.

Казалось, что "перикитос" таки сумеют довести матч до победы, однако у Барселоны всегда есть план Б, как говорил некогда наставник "блауграны" Рональд Куман. Имя ему, как вы понимаете, Люк де Йонг. Если у каталонцев не идет позиционная игра с вереницей комбинаций, всегда есть резервная опция в виде бесконечных кроссов в штрафную на столба, коим является голландец. Это несколько роднит их с Севильей.

Вот и на сей раз это безукоризненно сработало. Умница Траоре выверенной диагональю нашел голову форварда во вражеской штрафной, болезненным уколом лишивший "попугаев" сверхважной победы в дерби Каталонии.



Коротко об остальных:

- Севилья наконец-то прервала свою серию из нескольких матчей без побед, одолев Эльче на своем поле (2:0). "Нервионцы" дожали неуступчивую команду, долгое время сражавшуюся на равных, ближе к концу игры.

Сперва Алехандро Гомесу (см. голы тура) удался неожиданный "триггер" в ближний угол из вражеской штрафной, а вскоре зимний новичок команды Антони Марсиаль, в целом проведший довольно серый матч с жалким одним ударом по воротам Эдгара Бадии, выдал ассист на голову Рафы Мира, четко вколотившего его в тот же угол, что и аргентинец.

- Кадис и Сельта голов не забили (0:0). 3 удара в створ и меньше одного xG у каждой из команд – все, что необходимо знать об этой игре. В концовке Санти Мина мог вырвать победу для "кельтов", но не реализовал пенальти.

- Продолжает сыпаться Райо. Четыре поражения в пяти последних турах насобирали "пчелы", если считать домашнее фиаско с Осасуной в отчетном туре (0:3). О проблемах симпатичной банды Андони Ираолы мы уже говорили в прошлом обзоре, который вы можете посмотреть на сайте.



- Валенсия продолжает чередовать ничьи и поражения. На сей раз "летучие мыши" весьма неожиданно сгорели безнадежному Алавесу на поле последнего (1:2). Мамаду Лум открыл счет еще в первом тайме, но во второй половине встречи обе команды обменялись результативными ударами с "точки". В следующем туре левантийцев ожидает битва с Барселоной на Месталье.

- Бетис уверенно справился с Леванте, продолжив погоню за Лигой чемпионов (4:2). Безусловным героем встречи стал Набиль Фекир (см. игроки тура). С таким подбором игроков не удивительно, что севильцы идут так высоко под руководством Мануэля Пеллегрини.



- Реал из Сан-Себастьяна несколько поправил свои дела в последних матчах чемпионата, в этом туре "всухую" разделавшись с Гранадой на Аноэте (2:0). Оба мяча сделал безусловный лидер басков Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти и ассистировавший Рафиньи во втором голе в матче. Ух и горячая получается борьба за топ-4 в Испании в этом сезоне!

- Мальорка сумела драматичным образом вырвать три очка из лап Атлетика Бильбао (3:2). "Островитяне" вели в два мяча по ходу встречи (один из них своим ассистом сделал Ведад Мурики, для которого это уже второе результативное действие в трех матчах за новый клуб!), но "львы" сумели отыграться во втором тайме. Дело близилось к боевой ничьей, но в самой концовке Такефуса Кубо при активном участии голкипера басков Унаи Симона сумел поразить ближний угол, тем самым подарив новичку/возвращенцу важнейшую победу в контексте тяжелой битвы за выживание.

Интересные факты:

- Хулен Лопетеги стал седьмым тренером, достигший отметки в сто матчей у руля Севильи. Кроме того, у него самый высокий процент побед среди всех менеджеров "нервионцев" в Ла Лиге – 56,6%

- Кадис получил восьмой пенальти в свои ворота в этом сезоне, что больше всего по лиге.

- Карло Анчелотти провел 100-й матч в качестве тренера Реала в Ла Лиге во встрече с Вильярреалом (73 победы, 14 ничьих и 13 поражений).

- Реал Мадрид сыграл вничью в последних пяти выездных матчах против Вильярреала.

- Только в сезонах-2005/06 и 2006/07 Осасуна имела больше побед на выезде, чем в этой кампании.

- Атлетико Мадрид пропустил 30 голов в этом чемпионате, всего в одном – от худшего результата в кампании-2012/13.

- Луис Суарес впервые с марта 2016 года против Райо Вальекано не забил пенальти в рамках Ла Лиги.

- Хетафе – первая команда, забившая трижды в первом тайме на Ванда Метрополитано во всех турнирах.

- Хетафе – первая команда с октября 2009 года (тогда была Сарагоса), которая заработала два пенальти в одном выездном матче против Атлетико Мадрид.

- Атлетико набрал наибольшее количество очков (15) в этом сезоне Ла Лиги, уступая в счете по ходу матча.

- Хоселу из Алавеса забил 6 из 6 своих пенальти в текущем сезоне Примеры.

- Только Кристофер Нкунку из Лейпцига и Михаэль Олизе из Кристал Пэлас забили больше голов (по семь каждый) во всех соревнованиях в этом году, чем Вильям Карвалью среди полузащитников топ-5 европейских лиг.

- У Бетиса самая большая разница между реальными и ожидаемыми голами в этом сезоне испанского чемпионат (45 р., 35,3 о.).

- Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад) входит в шестерку игроков с сезона-2018/19, реализовавших наибольшее количество пенальти. Лидер басков записал на свой счет 22 подобных удара с "точки".

- Рафинья Алькантара забил свой первый гол в Ла Лиге с 20 июня 2020 года, то есть спустя 603 дня.

- Гол Педри Гонсалеса на 2-й минуте матча Эспаньол – Барселона стал самым быстрым в истории дерби Каталонии.

- Рауль де Томас был вовлечен в 53,6% голов Эспаньола в этом розыгрыше Ла Лиги.

- Рауль де Томас и Сержи Дардер стали вторым дуэтом Эспаньола, который забил и отдал по голевой передаче в игре против Барселоны в 21 веке после Рауля Тамудо и Луиса Гарсии в январе 2007 года.

- Барселона забила наибольшее количество голов головой в этом чемпионате!

- Рауль де Томас стал четвертым игроком в этом веке, забившем Реалу, Барселоне и мадридскому Атлетико в домашних играх в одном сезоне после Дарко Ковачевича, Валерия Карпина и Диего Милито.

- Унаи Симон – первый вратарь Атлетика из Бильбао, забивший автогол в этом столетии!

Лучший гол 24-го тура:

Алехандро Гомес (Севилья)



Рубен Гарсия (Осасуна)



Марио Эрмосо (Атлетико)



Набиль Фекир (Бетис)



Сержи Дардер (Эспаньол)





Лучший тренер 24-го тура:

Лучший игрок 24-го тура:

Херонимо Рульи (Вильярреал) – пять сэйвов в игре с Реалом

Марио Эрмосо (Атлетико) и его победный мяч в ворота Хетафе в безумном матче (4:3)

Набиль Фекир (Бетис) – дубль+ассист, позволившие "огурцам" одолеть Леванте и остаться в зоне Лиги чемпионов

Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад) – гол+пас, позволившие РС обыграть крепкую Гранаду на своем поле (2:0)

Связка из Эспаньола Сержи Дардер/Рауль де Томас, оформившая по гол+пас в дерби с Барселоной (2:2)

Сборная 24-го тура:

Роман Котляр, football.ua