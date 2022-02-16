Испания

Подопечные Диего Симеоне нанесли всего один удар в створ ворот соперника.

Завершился перенесенный поединок 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Атлетико принимал на своем поле Леванте.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Мелеро на 54-й минуте, который и принес в актив главного аутсайдера чемпионата три набранных очка.

Интересно, что вплоть до компенсированного ко второму тайму времени подопечным Диего Симеоне не удавалось нанести ни одного удара в створ ворот соперника, а всего таковых ударов у "матрасников" насобирался аж один.

Атлетико — Леванте 0:1

Гол: Мелеро, 54

Атлетико: Облак, Савич, Хименес, Рейнилду (Лоди, 78), де Пауль (Жоау Феликс, 64), Лемар (Эррера, 78), Коке (Врсалько, 65), Кондогбиа, Льоренте, Корреа, Матеус Кунья (Суарес, 65).

Леванте: Карденас, Мирамон, Касерес, Дуарте, Робер, Сон, Мелеро, Барди (Мальса, 62), Пепелу, Рохер Марти (Моралес, 68), Де Фрутос (Дани Гомес, 68).

Предупреждения: де Пауль, Савич, Корреа - Пепелу, Дани Гомес, Мирамон, Сон