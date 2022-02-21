Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Ла Лиги.

Двадцать пятый тур испанской Ла Лиги содержал в своем календаре горячее баскское дерби между Атлетиком и Реалом Сосьедад, в котором хозяева Сан Мамес просто не оставили шансов принципиальному сопернику.

Обзор матча:

Атлетик — Реал Сосьедад 4:0

Голы: Вивиан, 68, Санчет, 72, Вильямс, 80, Мунианин, 89

Атлетик: Симон — Де Маркос (Печа, 90), Мартинес, Вивиан, Берчиче (Баленсиага, 90) — Д. Гарсия, Весга (Венседор, 63), Р. Гарсия (Сансет, 62) — Беренгер, Вильямс (Вильялибре, 87), Муниаин.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Муньос — Силва (Рафинья, 62), Мерино (Гуриди, 62), Субименди — Порту (Мартин, 73), Серлот (Джуахра, 73), Ойарсабаль (Лобете, 87).

Предупреждения: Р. Гарсия, Мартинес, Д. Гарсия, Беренгер — Силва.

Источник: MEGOGO