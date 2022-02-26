Испания

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

У домашньому поєдинку 26-го туру іспанської Ла Ліги Леванте несподівано зумів здолати опір Ельче ще за ходом першого тайму. У підсумку, остання команда чемпіонату наблизилася на відстань двох очок до Алавесу, який ще має зіграти свій матч проти Хетафе цими вихідними.

Огляд матчу:

Леванте — Ельче 3:0

Голи: Моралес, 37, Де Фрутос, 67, Мелеро, 90

Леванте: Карденас — Мірамон, Касерес (Коке, 86), Дуарте — Робер, Сон, Моралес (Мелеро, 64), Мальса (Дані Гомес, 86), Пепелу, Де Фрутос (Барді, 76) — Рохер Марті (Вукчевич, 86).

Ельче: Бадія — Барраган (Хосан, 60), Бігас, Роко, Мохіка — Маскарель (Гуті, 75), Гумбау, Моренте (Марконе, 75), Каррільо — Бойє (Понсе, 60), Мілья (Фідель, 75).

Вилучення: Гумбау, 73 (Ельче) (грубе порушення правил).

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