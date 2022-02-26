Испания

Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.

Леванте в рамках поєдинку чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Ельче і досяг розгромної перемоги.

Господарі поля вразили ворота суперника ближче до кінця першого тайму, а потім двічі відзначились у другій половині гри.

Леванте — Єльче 3:0

Голи: Моралес, 37, Де Фрутос, 67, Мелеро, 90

Леванте: Карденас — Мірамон, Касерес (Коке, 86), Дуарте - Робер, Сон, Моралес (Мелеро, 64), Мальса (Дані Гомес, 86), Пепелу, Де Фрутос (Барді, 76) — Рохер Марті (Вукчевич, 86).

Єльче: Бадія - Барраган (Хосан, 60), Бігас, Роко, Мохіка — Маскарель (Гуті, 75), Гумбау, Моренте (Марконе, 75), Каррільо - Бойє (Понсе, 60), Мілья (Фідель, 75).