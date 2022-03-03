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Валенсія — Атлетік, Getty Images
03 марта 2022, 09:00
Напередодні Валенсія зуміла використати перевагу власного поля задля того, аби здолати опір баскського Атлетіка у матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії. Завдяки перевазі у один м’яч, "кажани" у підсумку вийшли до фіналу цього турніру, і тепер будуть очікувати на переможця пари Бетіс — Райо Вальєкано.
Огляд матчу:
Валенсія — Атлетік 1:0 (перша гра — 1:1)
Гол: Гуедеш, 43
Валенсія: Мамарадішвілі — Діакабі, Пауліста (Гільямон, 83), Альдерет — Фулькьє, Солер, Моріба, Гая (Лато, 33) — Хіль (Мусах, 71) — Дуро, Гуедеш.
Атлетік: Агірресабала — Лекуе (Печа, 61), Альварес, Мартінес, Берчіче — Беренгер (Вільямс, 70), Д. Гарсія (Венседор, 61), Весга (Саррага, 82), Муньяїн — Р. Гарсія (Сансет, 61), І. Вільямс.
Попередження: Пауліста, Альдерет, Діакабі — Мартінес, Саррага.