Испания

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Напередодні Валенсія зуміла використати перевагу власного поля задля того, аби здолати опір баскського Атлетіка у матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії. Завдяки перевазі у один м’яч, "кажани" у підсумку вийшли до фіналу цього турніру, і тепер будуть очікувати на переможця пари Бетіс — Райо Вальєкано.

Огляд матчу:

Валенсія — Атлетік 1:0 (перша гра — 1:1)

Гол: Гуедеш, 43

Валенсія: Мамарадішвілі — Діакабі, Пауліста (Гільямон, 83), Альдерет — Фулькьє, Солер, Моріба, Гая (Лато, 33) — Хіль (Мусах, 71) — Дуро, Гуедеш.

Атлетік: Агірресабала — Лекуе (Печа, 61), Альварес, Мартінес, Берчіче — Беренгер (Вільямс, 70), Д. Гарсія (Венседор, 61), Весга (Саррага, 82), Муньяїн — Р. Гарсія (Сансет, 61), І. Вільямс.

Попередження: Пауліста, Альдерет, Діакабі — Мартінес, Саррага.