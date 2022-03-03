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Гранди європейського футболу хочуть створити новий турнір.

Найбільші клуби Європи не полишають спроб утворити Суперлігу і вже сьогодні мають повідомити про її запровадження.

Видання Gazzetta dello Sport повідомляє, що президент Ювентуса Андреа Аньєллі під час сьогоднішнього Саміту футбольного бізнесу має представити новий проект.

Очікується, що новий турнір має відбуватися за іншим форматом, ніж планувалося раніше, і буде схожим на Лігу націй з підвищеннями і вильотами. Кількість учасників кожного сезону може складати 24 команди.

По інформації Vozpopuli, список десяти клубів-засновників мають скласти: Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Інтер, Мілан та Ювентус.

Раніше повідомлялося, що 16 з 27 країн ЄС підтримують УЄФА у боротьбі проти Суперліги.