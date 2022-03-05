Испания

Мадридський клуб готовий придбати нідерландського хавбека.

Півзахисник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум потрапив в сферу інтересів Атлетіко, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Атлетіко хоче підсилити лінію півзахисту влітку і планує придбати Вейналдума. "Матрацники" готові заплатити за центрального хавбека біля 20 мільйонів євро.

Вейналдум приєднався до ПСЖ в липні 2021-го на правах вільного агента з Ліверпуля. Цього сезону 31-річний гравець провів 28 поєдинків у футболці парижан, відзначився трьома голами і двома асистами.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Атлетіко стане гравцем Г'юстон Динамо.