Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Реал — Реал Сосьєдад, Getty Images
06 марта 2022, 08:55
Мадридський Реал у королівському дербі проти Реалу Сосьєдад на Сантьяго Бернабеу напередодні зумів здобути дуже впевнену перемогу, відповівши на швидкий гол суперників одразу чотирма м’ячами у виконанні власних футболістів.
Огляд матчу:
Реал — Реал Сосьєдад 4:1
Голи: Камавінга, 40, Модріч, 43, Бензема, 76, Асенсіо, 79 — Оярсабаль, 10
Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 84), Алаба, Мілітао, Менді — Модріч (Себальос, 82), Каземіро, Камавінга — Вінісіус Жуніор (Марсело, 82), Бензема (Маріано Діас, 84), Родріго (7) .
Реал Сосьєдад: Реміро — Сальдуа (Елустондо, 64), Ле Норман, Пачеко (Рафінья, 46), Горосабель — Ільярраменді (Субіменді, 64), Меріно, Субельдія — Сільва (Джуахра, 46), Ісак (Серлот, 8).
Попередження: Салдуа, Меріно.
Джерело: MEGOGO