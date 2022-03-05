Данський нападник готовий змінити клубну прописку.
Мартін Брайтвейт, getty images
05 марта 2022, 20:24
Мартін Брайтвейт розглядає варіант того, щоб залишити Барселону в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, датський нападник не впевнений в ігровій практиці через трансфери Феррана Торреса та П'єра-Емеріка Обамеянга.
Зазначимо, що Мартін Брайтвейт у поточному сезоні провів чотири поєдинки, відзначившись двома голами та асистами.
Нагадаємо, що данець відновився після тривалої травми коліна, але поки що не отримує достатньо ігрової практики.