Француз розглядає можливість продовження угоди з каталонцями.
Усман Дембеле, Getty Images
08 марта 2022, 13:03
Нападник Усман Дембеле може продовжити виступи в складі Барселони наступного сезону.
Як повідомляє Cope, Дембеле не виключає можливості продовження контракту з Барселоною. Французький форвард готовий зустрітися з керівництвом каталонців, щоб обговорити умови співпраці.
Цього сезону 24-річний гравець провів 17 поєдинків у складі "синьо-гранатових", відзначившись двома голами та п’ятьма асистами.
Раніше повідомлялося, що нападник Мартін Брайтвейт планує покинути Барселону.