Испания

Каталонці можуть відмовитися від вінгера через скрутну фінансову ситуацію.

Барселона ще не визначилася з ситуацією стосовно півзахисника Адами Траоре, повідомляє видання AS.

Керівництво Барселони було вражено грою Траоре після його переходу з Вулвергемптона, але може відмовитися від його викупу через фінансові проблеми. Щоб підписати вінгера на постійній основі, каталонцям доведеться заплатити за нього 30 мільйонів євро.

Після переходу у січні цього року 26-річний гравець провів 29 поєдинків в футболці "вовків", відзначившись одним голом і чотирма асистами.

Раніше повідомлялося, що Барселона хоче задіяти Франсішку Трінкан у трансфері Траоре.