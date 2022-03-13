Испания

Каталонці цікавляться захисником Челсі.

Захисник Челсі Маркос Алонсо потрапив в сферу інтересів Барселони, повідомляє видання Mundo Deportivo.

Барселона хоче підсилити лівий фланг оборони влітку і планує підписати Алонсо. У підписанні іспанського фулбека також зацікавлений Атлетіко.

Чинний контракт Алонсо з Челсі розрахований до червня 2023 року.

Цього сезону 33-річний гравець провів 33 поєдинки у складі "синіх", відзначившись двома голами і чотирма асистами.

Раніше повідомлялося, що Барселона узгодила контракт з захисником Челсі Андреасом Крістенсоном.