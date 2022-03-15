Испания

Уругваєць має намір шукати новий клуб.

Нападник Луїс Суарес планує покинути Атлетіко в кінці сезону, повідомляє портал The Athletic.

Суарес не отримав пропозицію по новому контракту від Атлетіко і має стати вільним агентом. У підписанні уругвайського форварда зацікавлені Аякс, Астон Вілла, а також клуби з МЛС і Бразилії.

Цього сезону 35-річний гравець провів 36 поєдинків у складі "матрацників", забивши 11 голів і віддавши 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко цікавиться захисником Шахтаря Вінісіусом Тобіасом.