Испания

Іспанський гранд долучився до благочинної справи.

Міжнародний фронт на підтримку України в її спротиві військової агресії та її наслідків продовжує розширюватися.

Один із найбільш титулованих та відомих у світі клубів, мадридський Реал, також вирішив долучитися до загального збору коштів, що у підсумку будуть спрямовані на підтримку біженців з території нашої країни.

На своєму офіційному сайті "бланкос" розмістили повідомлення проте, що клуб найближчим часом зробить внесок у розмірі 1 млн євро в рамках компанії "Разом із Україною", яка була запущена іспанським клубом 5 березня поточного року.

Кошти будуть потім перераховані на рахунки Червоного Хреста та організації ACNUR від ООН, які тісно співпрацюють із особами, що з тих чи інших причин були вимушені покинути власні домівки в зоні бойових дій.

Окрім того, Реал спрямував 13 тис. предметів одягу та спортивного інвентаря до відповідних організацій, офіси яких розташовані в столиці Іспанії.

Нагадаємо, що раніше шотландський Рейнджерс також виділив кошти на допомогу громадянам нашої країни.