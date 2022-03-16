Испания

Бельгієць може змінити клубну прописку.

Атлетико розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Get French Football News з посиланням на Foot Mercato, мадридці намагаються підписати Торгана Азара.

У поточному сезоні бельгійський футболіст провів 26 поєдинків на клубному рівні, відзначившись шістьма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що брат Торгана Азара, Еден Азар, може перебратися до англійського чемпіонату, де він зацікавив Арсенал.