Испания

Італійський спеціаліст розповів про кадрові проблеми команди.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті підтвердив інформацію про те, що нападник Карім Бензема пропустить Ель Класіко через проблеми зі здоров'ям.

"Я вирішив, хто замінить Бензема, але не скажу вам. Бейл є альтернативою Бензема, як і Маріано, Йовіч, Іско та Родріго. У нас багато варіантів, але я виберу найкращого для цього матчу.

Ми можемо перемогти Барселону без Бензема. Він є дуже важливою частиною команди, але ми знайдемо найкраще рішення в атаці без Бензема.

Бензема 34 роки, такі речі трапляються. Мене не турбує те, що він не зіграє завтра. Він буде у формі на кінець сезону, щоб робити різницю", – приводить слова Анчелотті видання Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялося, що Бензема пропустив сьогоднішнє тренування "вершкових" через проблеми з м’язами.

Матч Реал Мадрид – Барселона відбудеться на Сантьяго Бернабеу у неділю, 20 березня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.