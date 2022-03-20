Испания

Аргентинець розраховую приєднатись до каталонського клубу.

Захисник Аякса Ніколас Тальяфіко розповів про можливий трансфер до Барселони наступного літа.

"Барса? Угода була складною для клубу у січні. Але думаю, що зараз, у червні, все буду набагато легше", – розповів Тальяфіко в коментарі TNT Sport.

Чинний контракт Тальяфіко з Аяксом розрахований до червня 2023 року.

Цього сезону 29-річний гравець провів 22 поєдинки у складі амстердамського клубу, відзначившись двома голами і трьома асистами.

Раніше повідомлялося, що Барселона також розглядає можливість підписання захисника Тоттенгема Серхіо Регілона.