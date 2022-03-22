Бразильський вінгер може перебратися до чемпіонату Іспанії.
Рафінья Діас, Getty Images
22 марта 2022, 18:50
Крайній нападник Лідс Юнайтед Рафінья входить до сфери інтересів каталонської Барселони. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" визначило 25-річного бразильця як свою пріоритетну мету на літнє трансферне вікно.
Барселона розглядає Рафінью Діаса як потенційну зміну для Усмана Дембеле, чий контракт з каталонцями закінчується наступного літа.
Цікаво, що колишній гравець Барселони і нині футбольний агент Деку, який представляє інтереси Рафіньї, пропонував "синьо-гранатовим" послуги свого клієнта ще на початку сезону.
У нинішній кампанії АПЛ Рафінья провів за Лідс 27 поєдинків, у яких забив 9 голів та віддав 3 асисти.
Раніше повідомлялося, що у послугах бразильського вінгера також зацікавлені мюнхенська Баварія та Ліверпуль.
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